"Как девочка": певица Валерия вывалила сочную грудь в мини-бикини

"Как девочка": певица Валерия вывалила сочную грудь в мини-бикини
Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка сверкнула роскошными формами

Многие фанаты знаменитой российской певицы Валерии с удивлением наблюдают за тем, как красотке на протяжении десятилетий удается оставаться в прекрасной форме. Певица вплотную приблизилась к 55-летнему юбилею, однако продолжает радовать окружающих девичьей красотой.

Судя по всему, в сладком недоумении пребывает и супруг знаменитости, известный российский продюсер Иосиф Пригожин. Любящий супруг с восхищением взирает на свою жену. Недавно он даже исподтишка сфотографировал загорающую на тропическом курорте возлюбленную.

Для принятия теплых солнечных ванн Валерия выбрала весьма привлекательный наряд. Красотка позирует в стильном мини-бикини модного оливкового оттенка. Дизайн купального наряда подразумевает глубокую зону декольте – роскошная грудь певицы предстала перед поклонниками во всей красе.

Стоит отметить, что фанаты пришли в восторг от увиденного. Аккуратная "ложбинка греха", подтянутый животик и мощно прокаченные бедра знаменитости вызывают восхищение и белую зависть.

Судя по всему, 54-летняя певица огромное количество времени проводит в спортивных залах. Пример Валерия может стать настоящим руководством для многих российских женщин. При желании в любом возрасте можно выглядеть роскошно.


"Как девочка!", "Валерия раскрыла секрет вечной молодости", "Вы выглядите просто роскошно!" – пишут пораженные комментаторы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

ЕС накинулся на Россию из-за массового уничтожения спутников

В Брюсселе заявили, что российская армия послала предупреждение

США потребовали от Украины сдать Бахмут России - СМИ

Украинский лидер не спешит соглашаться с американцами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей