"Как девочка": певица Валерия вывалила сочную грудь в мини-бикини

Артистка сверкнула роскошными формами

Многие фанаты знаменитой российской певицы Валерии с удивлением наблюдают за тем, как красотке на протяжении десятилетий удается оставаться в прекрасной форме. Певица вплотную приблизилась к 55-летнему юбилею, однако продолжает радовать окружающих девичьей красотой.



Судя по всему, в сладком недоумении пребывает и супруг знаменитости, известный российский продюсер Иосиф Пригожин. Любящий супруг с восхищением взирает на свою жену. Недавно он даже исподтишка сфотографировал загорающую на тропическом курорте возлюбленную.



Для принятия теплых солнечных ванн Валерия выбрала весьма привлекательный наряд. Красотка позирует в стильном мини-бикини модного оливкового оттенка. Дизайн купального наряда подразумевает глубокую зону декольте – роскошная грудь певицы предстала перед поклонниками во всей красе.



Стоит отметить, что фанаты пришли в восторг от увиденного. Аккуратная "ложбинка греха", подтянутый животик и мощно прокаченные бедра знаменитости вызывают восхищение и белую зависть.



Судя по всему, 54-летняя певица огромное количество времени проводит в спортивных залах. Пример Валерия может стать настоящим руководством для многих российских женщин. При желании в любом возрасте можно выглядеть роскошно.





"Как девочка!", "Валерия раскрыла секрет вечной молодости", "Вы выглядите просто роскошно!" – пишут пораженные комментаторы.

