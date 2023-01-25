"Все осознал": объявлено о тайном возвращении Галкина* в Россию

Артист сделал заявление во время концерта

Юморист Максим Галкин* почти год живет в другой стране – рядом с семьей он появляется редко, поскольку постоянно разъезжает по гастролям. Недавно шоу-вумен Анна Калашникова побывала на его выступлении в Дубаи. По ее словам, артист сообщил, что намерен вскоре вернуться в Россию.

Она уверяет, что Галкину очень тяжело находиться вдали от родины. Сейчас он скучает по российской публике. Анна полагает, что некоторые заявления артист мог сделать на фоне эмоционального срыва, а уже потом оценил все трезвым взглядом.

"Думаю, Максим все осознал. Но, видимо, пока не понимает, как действовать дальше", – утверждает Калашникова.

Знаменитость уверяет, что юморист вернется в Россию уже в 2023-ем году, но делать какой-то шумихи из этого не будет – все же Галкин* предпочитает держать в тайне свою личную жизнь. Она считает, что в Израиле ему крайне некомфортно, хотя в стране достаточно комфортные условия. Однако ритм кардинально отличается от Московского, поэтому энергичным людям, подобных Максиму, там становится тяжело.

*признан иноагентом