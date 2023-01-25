Упругая грудь Самбурской без одежды возбудила мужчин: откровенное фото

Знаменитость ответила на пикантный вопрос

Настасья Самбурская пользуется большой популярностью у мужской аудитории. Поклонников восхищает внешность звезды – ее красивые лицо и фигура, поддержанию которой актриса в последнее время уделяет много внимания. Недавно она похвасталась, что ее вес достиг отметки в 60 кг, ранее, по ее словам, такие параметры были у нее только в 18 лет.

Повышенное мужское внимание к Настасье интересует и ее подписчиков. На своей странице в соцсетях артистка предложила поклонникам задать ей любой интересующий вопрос, те, в свою очередь, поинтересовались, были ли в ее профессиональной деятельности случаи домогательства.

"Да хоть бы разочек...", – пошутила Самбурская, сопроводив все пикантным фото.

На снимке знаменитость предстала в сетчатом боди и одних трусах. Она позировала, едва прикрыв обнаженную грудь рукой. Публикация быстро набрала популярность у мужчин, которые остались в восторге от упругого тела звезды.

К слову, такой вопрос артистке задали на фоне слухов, что однажды, еще в начале карьеры, Настасья получала знаки внимания со стороны Константина Райкина. Якобы во время посещения лекций во МХАТе он пригласил ее в кабинет, где стал приставать – в ответ будущая звезда смачно ударила артиста по лицу, после чего забрала документы из учебного заведения и ушла в ГИТИС. При этом ни Самбурская, ни Райкин подобные слухи не подтверждали.