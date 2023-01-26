Красотка показала, чем богата

Знаменитая российская телеведущая Ксения Собчак уже разменяла пятый десяток. Однако светская львица с особой внимательностью следит за своей фигурой и огромное количество времени проводит в спортивных залах, а также активно занимается йогой. Такой подход к внешности дал превосходный результат – в 41 год Ксения выглядит, как молодая прелестница.



Бывшая кандидатша в президенты редко радует публику откровенным контентом, однако недавно решила сделать исключение. Красотка сфотографировалась в купели. Для свежей фотосессии теледива выбрала модное мини-бикини коричневого оттенка.



Разумеется, в первую очередь, мужскую часть поклонников знаменитости привлекли соблазнительные изгибы тела телеведущей. Подтянутые животик, стройные бедра и аккуратная грудь привели в восторг фанатов знаменитости.





Особое внимание привлек влажный бюст Ксении Анатольевны. Из-за того, что на дворе стоит зима, соски телеведущей заметно затвердили и задорно торчат из-под ткани стильного купального костюма. Благодаря смелости знаменитости все желающие смогли в подробностях рассмотреть самые сокровенные части ее тела.

