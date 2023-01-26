Затвердевшие на морозе соски Собчак случайно выглянули из-под бикини

Затвердевшие на морозе соски Собчак случайно выглянули из-под бикини
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка показала, чем богата

Знаменитая российская телеведущая Ксения Собчак уже разменяла пятый десяток. Однако светская львица с особой внимательностью следит за своей фигурой и огромное количество времени проводит в спортивных залах, а также активно занимается йогой. Такой подход к внешности дал превосходный результат – в 41 год Ксения выглядит, как молодая прелестница.

Бывшая кандидатша в президенты редко радует публику откровенным контентом, однако недавно решила сделать исключение. Красотка сфотографировалась в купели. Для свежей фотосессии теледива выбрала модное мини-бикини коричневого оттенка.

Разумеется, в первую очередь, мужскую часть поклонников знаменитости привлекли соблазнительные изгибы тела телеведущей. Подтянутые животик, стройные бедра и аккуратная грудь привели в восторг фанатов знаменитости.



Особое внимание привлек влажный бюст Ксении Анатольевны. Из-за того, что на дворе стоит зима, соски телеведущей заметно затвердили и задорно торчат из-под ткани стильного купального костюма. Благодаря смелости знаменитости все желающие смогли в подробностях рассмотреть самые сокровенные части ее тела.

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