Неприятности градом посыпались на голову артиста

Недавно все информационное пространство активно обсуждало ситуацию, которая развернулась вокруг знаменитого российского артиста Дмитрия Назарова. Дошло до того, что художественному руководителю МХТ имени Чехова Константину Хабенскому даже пришлось уволить артиста. Однако буквально через несколько дней на голову самого Хабенского свалилась большая напасть.



Что касается Назарова, актер попал в опалу из-за своей антироссийской позиции. Он выступил резко против специальной военной операции по демилитаризации украинского государства и фактически поддержал киевский режим. После разразившегося скандала Назарова и его супругу уволили из родного театра.



Разумеется, такие резонансные события попортили худруку культурного учреждения немало крови. Однако, судя по всему, судьба решила проверить нервы Константина на прочность. Выяснилось, что на артиста подали в суд.



Таким образом о себе напомнила давняя история с ремонтом. Как-то Константин решил привести в порядок любимое жилище и нанял для этого квалифицированных, как ему казалось, рабочих. Однако результат артиста не устроил, и он попытался возместить потраченные средства.



Такое развитие событий взбесило владельца фирмы, и он быстро объявил себя банкротом. Впрочем, спустя некоторое время Хабенскому удалось выяснить, что в собственности его оппонента осталась дорогостоящая иномарка. Константин потребовал наложить на нее арест.



Вышло так, что бизнесмен успел избавиться от машины, продав ее постороннему человеку. Таким образом, в запутанную историю вляпалось ни в чем не повинное третье лицо. Именно новый владелец машины подал в суд и на Хабенского, и на него оппонента. Теперь артисту придется доказывать свою правоту перед представителями Фемиды.

