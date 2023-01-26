"Угомонился": в России раскрыли неожиданное молчание Макаревича о СВО

Артист понял, что словами делу не поможешь

Фронтмен "Машины времени" Андрей Макаревич* вдруг прекратил поносить Россию в соцсетях, на что обратил внимание публицист, блогер Михаил Шахназаров, раскрывший причину неожиданного молчания ультралиберального певца.

Впрочем, после миграции в Израиль Андрей наконец-то смог смело выкладывать в соцсети посты с критикой в адрес России. А вот с зимы что-то пошло не так – в последний раз Макаревич выкладывал пост в начале февраля.

Шахназаров же считает, что причина вполне прозаична: 69-летний артист надеялся, что мир совершит откат к состоянию на 21 февраля 2022 года, и он сможет давать концерты, ездить на корпоративы и жить, как и прежде. Так как надежды были разрушены, певцу осталось только страдать и тихо грустить в углу.

"Когда он понял, что никакого возврата к прошлому не будет, угомонился. Не пишет и молчит. Мне постоянно присылали – а теперь про него давно никто ничего не шлет", – высказался Шахназаров.

В Израиле Андрей Вадимыч пытается найти утешение в хобби – решил заняться на пенсии виноделием.

*внесен в список иноагентов на основании решения Минюста