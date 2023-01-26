Вдову Кобзона экстренно госпитализировали в Москве

Причиной стали проблемы с сердцем

Вдова прославленного певца Иосифа Кобзона Нелли Михайловна экстренно госпитализирована в одну из больниц российской столицы. Об этом стало известно сегодня, 26 января.

По некоторой информации, причиной стали проблемы с сердцем. Недавно Нелли Михайловна начала чувствовать недомогание со слабостью. Лекарственные препараты не дали никакого результата – в итоге женщина обратилась за помощью к кардиологам.

Как отмечает источник, вдову Кобзона госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений. Что именно стало причиной проблем в сердце, не уточняется.