"Обзывают "сволочью": от Назарова отвернулось все окружение после критики России

"Обзывают "сволочью": от Назарова отвернулось все окружение после критики России
Дмитрий Назаров. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Артиста ругают непечатными словами

Российский актер Дмитрий Назаров не смог устоять перед соблазном, свойственным всем представителям творческой интеллигенции – как оппозиционной, так и не очень. Артист наряду со всеми не смог устоять и решил продемонстрировать все тонкости своей душевной организации, выразив негатив в отношении спецоперации и российских властей.

Актеру не повезло – его услышали, а затем и уволили из МХТ имени Чехова. Дмитрий стал изрыгать проклятия в адрес всех любопытных. Ну а совершенно недавно Назаров пожаловался, что после этой истории его постоянно оскорбляют.

Однако, пишет "Комсомолка", Назаров не думает унывать – актер дает бой комментаторам и отвечает им той же монетой. Правда, в душе – тяжесть.

"Мне сосед кричит: "Предатель Родины!"… Сообщения каждый день идут полярные, термин "сволочь" слышу чаще, чем "привет", – жалуется Назаров.

Антироссийские заявления, пишет КП, привели к тому, что Дмитрий будто бы даже стал нежелательным актером на кинопроектах.

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
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