Раскрыта правда о закрытии передачи Корчевникова на "России 1"

Раскрыта правда о закрытии передачи Корчевникова на "России 1"
Фото: соцсети
Ведущему становится хуже с каждым годом

Борис Корчевников, состояние которого в последнее время пугает народ, практически ничего не слышит, но удивительным образом ему удается вести передачу "Судьба человека". Очевидцы рассказывают, что для этого у него всегда стоит на столе специальный планшет, на котором с ним держат связь редакторы – они также помогают ведущему формулировать вопросы. И если раньше Корчевников в таком тандеме справлялся отлично, то в последнее время у него появились проблемы с дикцией и мимикой. В Сети начали подозревать от развития болезни в головном мозге до наркотической зависимости.

Тем не менее, Виктор Гогунский, который недавно был гостем передачи, рассказал, что ничего такого не заметил. Хотя Корчевников и правда почти ничего не слышит.

"Ему помогают определенные гаджеты, читают то, что я говорю. Устройства считывают мою речь и ему в письменном виде сразу представляют", – поделился актер.

Однако закрывать из-за этого шоу, вопреки слухам и проблемам в эфире, не будут. По словам артиста, ведущий научился невероятно профессионально считывать речь собеседника и поддерживать накал в передаче, несмотря на ограничения. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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