Кедми одной фразой поставил на место озверевшего Соловьева

Кедми одной фразой поставил на место озверевшего Соловьева
Владимир Соловьев. Фото: Evgeny Philippov/www.globallookpress.com
Началось все из-за спора об Украине

Израильский политолог Яков Кедми устроил жаркий спор с журналистом Владимиром Соловьевым. А все началось со скандальных слов министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что Евросоюз воюет против России.

Соловьев выразил уверенность, что лидер немецкой дипломатии от всей Германии объявила России войну. Кедми же решил напомнить, что у ВСУ отсутствуют "западные экипажи", а потому придавать серьезного значения заявлениям Бербок не стоит. Политолог отказался принимать слова Соловьева о том, что немецкий МИД тем самым "объявляет войну от нацистской Германии".

Главный аргумент Кедми – поставки вооружения не означают участия на поле боевых действий. В свое время и Советский Союз снабжал оружием Египет с Сирией, однако никогда не являлся стороной конфликта на Ближнем Востоке. Хотя в батальонах всегда был советский офицер, а Генштаб СССР занимался планированием операций. Израиль при этом никогда не считал Советский Союз стороной конфликта.

"Поставки оружия – это не участие в войне", – добавил Кедми.

Объявление войны, напомнил гость студии – речь совершенно иного толка и принципа. Голословных заявлений в этом случае мало, если речь идет об отдельном высокопоставленном чиновнике. 

"На публику можно говорить что угодно. А в реальности это отсутствует. Объявление войны – совершенно иной акт", – добавил несогласный с доводами Соловьева Кедми.

Источник: Соловьев Live ✓ Надежный источник
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