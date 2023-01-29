Прикрыла срам кустарником: голая Толкалина раздвинула ноги на природе

Актриса похвасталась упругими формами

Российская актриса Любовь Толкалина, которая обожает сниматься голой на природе, решила снова попозировать и устроить эротику для поклонников. Звезда разделась и снялась в цветущем кустарнике.

Как пишет "Газета.ru", таинство происходило в Израиле. Это не первая страна, в которой Люба устраивает эротичные фотосессии на природе.

Не так давно, кстати, Толкалина сообщила поклонникам, что улетела в Тель-Авив. Звезда признавалась, что вместо тренажеров занимается йогой, танцами и бегом – вот и весь секрет ее потрясающей красоты.