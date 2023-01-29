Прикрыла срам кустарником: голая Толкалина раздвинула ноги на природе

Прикрыла срам кустарником: голая Толкалина раздвинула ноги на природе
Любовь Толкалина. Фото: t.me/EGonline
Актриса похвасталась упругими формами

Российская актриса Любовь Толкалина, которая обожает сниматься голой на природе, решила снова попозировать и устроить эротику для поклонников. Звезда разделась и снялась в цветущем кустарнике.

Как пишет "Газета.ru", таинство происходило в Израиле. Это не первая страна, в которой Люба устраивает эротичные фотосессии на природе.

Не так давно, кстати, Толкалина сообщила поклонникам, что улетела в Тель-Авив. Звезда признавалась, что вместо тренажеров занимается йогой, танцами и бегом – вот и весь секрет ее потрясающей красоты.

Фото: соцсети

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Киев выбрал цели для ударов внутри России: официальное заявление

Украинским властям дали разрешение на атаки

После "бахмутской мясорубки" в НАТО началась паника

Альянсу не нужны успехи России на фронте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей