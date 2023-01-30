"Сисюли": Шпица скинула белье и порадовала мужчин откровенным фото

Внешний вид артистки впечатлил поклонников

Екатерина Шпица опубликовала на своей странице новые кадры с фотосессии, на которой она решила сняться без нижнего белья. Под снимком она поразмышляла о чувствах и красоте.

Актриса рассказала о своих впечатлениях о поздке в Пермь.

"Каждое утро, выходя из дома, вижу рассвет над укрытой льдом Камой", – поделилась она.

По ее словам, именно искусство способно увидеть и показать другим красоту, которая заключается в "неподдельной искренности высказывания".

В качестве дополнения к своим мыслям она приложила фотографии, на которых позирует без бюстгальтера. Звезда была облачена лишь в белую рубашку, практически полностью растегнутую на обнаженном теле, и джинсы.

В комментариях народ остался в восторге от снимка – по их словам, несмотря на откровенность, он не выглядит пошло. Напротив, на нем Шпица вышла очень чувственной и красивой. Больше всего фотография понравилась мужчинам, которые поставили под ней массу сердечек и огоньков. Некоторые, впрочем, к Екатерине были крайне категоричны.

"Кать, забыла сисюли надеть", – написал один из подписчиков.

Актриса решила не оставлять дерзость без ответа, заявив, что тот, кто это написал, "забыл вставить мозгули".