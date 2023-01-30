"Могу побольнее": Пригожин врезал Волочковой за откровения об их отношениях

"Могу побольнее": Пригожин врезал Волочковой за откровения об их отношениях
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он назвал ее последней женщиной, с которой готов переспать

Иосиф Пригожин отреагировал на слова Анастасии Волочковой, которая считает, что продюсер испытывает к ней тайную влюбленность, в которой не может сознаться. Он отметил, что если бы он не был женат, балерина была бы последней на свете женщиной, которая вызвала бы у него интерес.

В беседе с "Пятым каналом" Пригожин сказал, что у него совсем другие вкусы – и это очевидно, учитывая его выбор. Если бы он действительно был влюблен в Волочкову, то она бы уже была его. 

При этом муж Валерии отметил, что не хочет ругаться по этой теме, да и конфликта тут как такового нет – все дело в образе балерины, которая любит эпатировать публику. 

"Я, конечно, могу побольнее сказать, но не хочу", – сказал Иосиф. 

Он отдельно подчеркнул, что Анастасия, вероятно, является красивой женщиной, а также талантливой артисткой, но никаких романтических чувств к ней не испытывает.

Волочкова, в свою очередь, считает, что все негативное внимание со стороны Пригожина, которое он ранее ей уделял, связано именно с нереализованными чувствами. 

"Мне кажется, что человек, который много нелицеприятно говорит о женщине, реально тайно влюблен",

– считает балерина. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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