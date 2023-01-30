"Могу побольнее": Пригожин врезал Волочковой за откровения об их отношениях

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Иосиф Пригожин отреагировал на слова Анастасии Волочковой, которая считает, что продюсер испытывает к ней тайную влюбленность, в которой не может сознаться. Он отметил, что если бы он не был женат, балерина была бы последней на свете женщиной, которая вызвала бы у него интерес.
В беседе с "Пятым каналом" Пригожин сказал, что у него совсем другие вкусы – и это очевидно, учитывая его выбор. Если бы он действительно был влюблен в Волочкову, то она бы уже была его.
При этом муж Валерии отметил, что не хочет ругаться по этой теме, да и конфликта тут как такового нет – все дело в образе балерины, которая любит эпатировать публику.
"Я, конечно, могу побольнее сказать, но не хочу", – сказал Иосиф.
Он отдельно подчеркнул, что Анастасия, вероятно, является красивой женщиной, а также талантливой артисткой, но никаких романтических чувств к ней не испытывает.
Волочкова, в свою очередь, считает, что все негативное внимание со стороны Пригожина, которое он ранее ей уделял, связано именно с нереализованными чувствами.
"Мне кажется, что человек, который много нелицеприятно говорит о женщине, реально тайно влюблен",
– считает балерина.
Украинским властям дали разрешение на атаки
Омерзительные бенефициары из Lockheed Corporation готовы радостно потирать руки