Ольга Бузова решила покинуть Россию

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Звездная телеведущая Ольга Бузова сделала пару снимков из аэропорта: певица по секретику сообщила поклонникам, что улетает на продолжительное время из родной страны.
Оля пояснила, что вернется в Россию не скоро. Однако на том и ограничилась, отказавшись вдаваться в подробности. Предложила подписчикам, у которых, наверное, нет других дел и имеется куча времени, самим погадать, куда она направляется.
Однако Бузова подчеркнула, что летит вовсе не на курорт: впереди ее ждет тяжелая работа. Летит довольно далеко – рейс будет длительным и пересадочным.
Звезда "Дома-2" призналась, что уже заскучала по Москве, из которой вылетела.
"Готовлю для вас очень много всего интересного на весну", – интригующе добавила Ольга.
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