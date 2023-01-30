Ольга Бузова решила покинуть Россию

Обещает вернуться не скоро

Звездная телеведущая Ольга Бузова сделала пару снимков из аэропорта: певица по секретику сообщила поклонникам, что улетает на продолжительное время из родной страны.

Оля пояснила, что вернется в Россию не скоро. Однако на том и ограничилась, отказавшись вдаваться в подробности. Предложила подписчикам, у которых, наверное, нет других дел и имеется куча времени, самим погадать, куда она направляется.

Однако Бузова подчеркнула, что летит вовсе не на курорт: впереди ее ждет тяжелая работа. Летит довольно далеко – рейс будет длительным и пересадочным.

Звезда "Дома-2" призналась, что уже заскучала по Москве, из которой вылетела.

"Готовлю для вас очень много всего интересного на весну", – интригующе добавила Ольга.