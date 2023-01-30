Взбешенная Долина устроила скандал в эфире Первого канала

Взбешенная Долина устроила скандал в эфире Первого канала
Лариса Долина. Фото: Elena Mayorova/www.globallookpress.com
Артистка не сошлась в музыкальных вкусах

Эстрадная певица Лариса Долина решила выступить на шоу "Три аккорда" на Первом канале с непривычным для себя репертуаром – завкафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства МГИК исполнила песню "Гоп-стоп".

На Ларису тут же набросился шансонье Александр Новиков, заявивший, что в песне, культивирующей образ жизни деклассированных асоциальных элементов, непременно необходимо мужество. А его-то у Долиной как раз в исполнении и недостает, считает эксперт. Иными словами, "Гоп-стоп" должен исполнять исключительно мужчина. А потому Ларисе Новиков настоятельно рекомендовал больше не петь эту песню.

В ответ та заявила, что никто не может ей давать подобного рода указания – певица сама вольна выбирать себе репертуар.

"Мне никто не имеет права приказывать", – резко ответила Долина.

В спор вмешался Александр Розенбаум, являющийся исполнителем этого поистине величайшего творения. Тот предложил Ларисе вместе спеть "Гоп-стоп".

"Непросто мне было решиться на участие... Но, когда все закончилось, я нисколько не пожалела. Спела то, что не спела бы нигде и никогда", – высказалась Лариса.


Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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