Почему люди ходят на шоу Малахова: причина оказалась крайне простой

Почему люди ходят на шоу Малахова: причина оказалась крайне простой
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналиста многие считают честным человеком

Программа Андрея Малахова, в которой обсуждается личная жизнь людей и звезд, имеет дурную репутацию – все потому, что на ней принято наизнанку выворачивать грязное белье. При этом рейтинги передачи традиционно бьют все рекорды, и знаменитости до сих пор с удовольствием ходят на съемки. Как объясняют участники, это связано с поступками телеведущего, который оказался настоящим профессионалом своего дела.

Бывший участник "Кривого зеркала" Александр Морозов ходил к Малахову несколько раз – в качестве приглашенного гостя и эксперта. По его словам, за все время такой деятельности он ни разу не столкнулся с обманом ведущего. Все условия, которые оговариваются до шоу, тот исправно выполняет. Как правило, это касается гонорара за съемки. 

В одном из интервью Малахов рассказывал, что платит не самым популярным российским звездам от 90 до 150 тысяч рублей за посещение передачи. Морозов уверяет, что так оно и есть.

"Раз Андрей сказал, значит надо доверять. Малахов никогда не обманывал", – сказал он.

По его словам, когда его приглашают на другие шоу, то всегда просит предоплату. А вот на "Прямом эфире" этого не делает, поскольку доверяет журналисту. 

Морозов отметил, что не сожалеет о своих откровениях о личной жизни на всю Россию, поскольку после передачи его девушка ушла к другому и вскоре вышла замуж, сообщает РИА ФАН. По его словам, в этом была польза, поскольку помогло выявить ненастоящие чувства избранницы. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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