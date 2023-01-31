Красотка выглядит сногсшибательно

Знаменитая российская телеведущая Анфиса Чехова давно разменяла пятый десяток. Впрочем, возраст не мешает знаменитости выглядеть на все 100%. Некоторое время назад Чехова решила избавиться от лишних килограммов и теперь радует публику подтянутым телом.



Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел свежий кадр с тропического курорта. Для пляжной фотосессии Чехова надела стильный купальник, который подчеркнул соблазнительные изгибы ее звездного тела. Черный костюм для купания выгодно оттенил изящную талию и пышный бюст телеведущей.

Разумеется, в первую очередь, мужскую часть многомиллионной армии фанатов красотки привлек бюст знаменитости. Судя по всему, Анфиса только вышла из лазурных вод – ее влажная грудь аппетитно выглядывает из-под мокрого бикини. Крутые бедра и наливной бюст привели в восторг интернет-пользователей. В комментариях красотку засыпали комплиментами.

"Талия, как у молодой девушки", "Фигурка роскошная – песочные часы", "Анфиса, вы выглядите шикарно", "Красотка!" – пишут пораженные внешностью 45-летний знаменитости поклонники.