Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Знаменитая российская телеведущая Анфиса Чехова давно разменяла пятый десяток. Впрочем, возраст не мешает знаменитости выглядеть на все 100%. Некоторое время назад Чехова решила избавиться от лишних килограммов и теперь радует публику подтянутым телом.
Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел свежий кадр с тропического курорта. Для пляжной фотосессии Чехова надела стильный купальник, который подчеркнул соблазнительные изгибы ее звездного тела. Черный костюм для купания выгодно оттенил изящную талию и пышный бюст телеведущей.
Разумеется, в первую очередь, мужскую часть многомиллионной армии фанатов красотки привлек бюст знаменитости. Судя по всему, Анфиса только вышла из лазурных вод – ее влажная грудь аппетитно выглядывает из-под мокрого бикини. Крутые бедра и наливной бюст привели в восторг интернет-пользователей. В комментариях красотку засыпали комплиментами.
"Талия, как у молодой девушки", "Фигурка роскошная – песочные часы", "Анфиса, вы выглядите шикарно", "Красотка!" – пишут пораженные внешностью 45-летний знаменитости поклонники.
Пекин встал на сторону Москвы