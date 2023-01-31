Раскрыты баснословные гонорары Шамана

Раскрыты баснословные гонорары Шамана
Шаман. Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Один концерт приносит певцу астрономическую сумму

Новая звезда отечественной эстрады – певец Ярослав Дронов, больше известный публике по псевдониму Шаман, уверенно штурмует музыкальный Олимп. Недавно в интернет-пространство просочилась информация об огромных суммах, которые звезде удается заработать на концертах в нашей стране.

В социальных сетях утверждают, что всего один концерт в городе Череповец пополнил счета знаменитого артиста на астрономическую сумму в размере 5,5 миллиона рублей. Речь идет о выступлении, которое Шаман дал во "Дворце химиков".

Кроме того, быстро загоревшейся звезде отечественной эстрады необходимы приличные суммы на подготовку и проведение концертов. Так, бытовой и технический райдеры организаторам выступления обошлись в еще два миллиона рублей. По крайней мере, такая информация распространяется в Telegram-каналах.

Стоит отметить, что многие эксперты объясняют феномен Шамана, который за короткий период сумел взлететь на самый верх, тем, что в нашей стране резко возрос спрос на патриотические композиции. Как известно, Дронов прославился именно тем, что поддерживает спецоперацию и с большим трепетом относится к родному государству.

Источник: Telegram • Требует проверки
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