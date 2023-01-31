Люди все реже ходят в кинотеатры

Знаменитый российский киновед Валерий Фомин рассказал о том, что в последние десятилетия происходит в сфере российского кинематографа. По наблюдениям опытного эксперта, положение дел в этом вопросе оставляет желать лучшего.



Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в нашей стране резко снизился интерес к кинотеатрам. Фомин обратил внимание, что за время, прошедшее с развала Советского Союза, посещаемость этих культурных заведений упала в 100 раз.

Так, в шестидесятые годы советские граждане ходили в кино четыре с половиной млрд раз в год. Все современные фильмы по игровому кино и документальному собрали около 45 млн.