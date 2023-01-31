Артист оказался среди массы беглецов

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства многие именитые россияне собрали вещички и спешно отчалили за рубеж. Недавно стало известно о стремительном отъезде звезды "Первого канала" Евгения Пронина.



Одной из знаковых работ Пронина стала игра в киноленте "Гарпастум". Там он снялся вместе с опальной российской актрисой Чулпан Хаматовой, которая уже давно и прочно обосновалась в Прибалтике. Судя по всему, мысли звездных коллег сошлись – Пронин решил попытать счастье в Армении. В эту гостеприимную страну он отчалил вместе со всем семейством.



Поступок бывшего любимца российского зрителя (сейчас на "Первом канале"выходит сериал с актером) вывел из себя некоторых коллег Пронина. В весьма резкой форме высказался известный артист Юрий Батурин.

"Женька Пронин хочет найти какую-то землю, туда переехать и жить так, чтобы не было, как в России", – отметил артист в социальных сетях.

При этом Батурин подчеркнул, что не сомневается в актерском таланте Евгения, а вот человек он – плохой. При этом описывая внутренние качества беглеца, его коллега не стеснялся в выражениях и прямо объявил, что для него Евгений находится на уровне отходов жизнедеятельности. Подобное предательство Родины для артистов-патриотов – страшный грех.

