Эпиляция под ноль: Волочкова стянула трусы и показала "клубничку"

Эпиляция под ноль: Волочкова стянула трусы и показала "клубничку"
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина превзошла сама себя

Знаменитая российская танцовщица Анастасия Волочкова по праву считается королевой эпатажа. Артистка давно отринула все грани приличий и готова демонстрировать широкой публике самые сокровенные части своего тела. На этот раз красотка решила сверкнуть тем, что пониже талии.

Как известно, знаменитая балерина очень любит отдыхать на райских островах. Особенно артистку вдохновляют знойные Мальдивы. Хорошенько подзарядившись на океане, Волочкова решила показать публике свой свежий ровный загар.

Для того чтобы контраст белой кожи и покрывшихся шоколадным оттенком частей тела был максимально заметен, Анастасия попросту скинула с себя трусы. Разумеется, многие поклонники были готовы к подобной выходке – Анастасия регулярно радует народ пикантным "клубничным" контентом. Так что большинство фанатов ограничились восхищенными комментариями.

Фото: соцсети

При этом некоторые обратили внимание на предпочтения Волочковой в таком интимном вопросе, как депиляция. Судя по нашумевшему кадру, балерина предпочитает глубокое бикини и избавляется от нежелательных волос на самом интересном месте "под ноль". Знойная артистка знает толк в женской красоте.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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