Журналиста хотят отправить в колонию

Публика пристально следит за ситуацией, которая развернулась вокруг знаменитого российского журналиста Александра Невзорова*. Как сообщает интернет-издание РИА ФАН, Басманный суд Москвы сегодня, 1 февраля, вынес решение по этому гражданину.



Так, знаменитость заочно приговорили к восьми годам тюремного заключения, сообщает информационный ресурс "Свободная пресса".



Таким образом Невзорова* наказали за распространение фейков, которые дискредитировали деятельность Армии России, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".





*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации