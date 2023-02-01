Невзорову* заочно вынесли суровое наказание
Журналиста хотят отправить в колонию
Публика пристально следит за ситуацией, которая развернулась вокруг знаменитого российского журналиста Александра Невзорова*. Как сообщает интернет-издание РИА ФАН, Басманный суд Москвы сегодня, 1 февраля, вынес решение по этому гражданину.
Так, знаменитость заочно приговорили к восьми годам тюремного заключения, сообщает информационный ресурс "Свободная пресса".
Таким образом Невзорова* наказали за распространение фейков, которые дискредитировали деятельность Армии России, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации