Красотка на четвертом десятке радует поклонников

В последнее время в сфере шоу-бизнеса проходят настоящие соревнования по откровенному контенту. Модные красавицы наперегонки выставляют пикантные фотографии, дабы интерес публики к их персонам не ослабевал. Сейчас в интернете-пространстве активно обсуждают новую фотографию знаменитой российской телеведущей Екатерины Варнавы.



Девушка решила порадовать публику профессиональным кадром. Для того чтобы фотография не осталась незамеченной, знаменитость нарядилась в максимально сексуальный костюмчик. Наряд красотки состоит из высоких белых трусиков, ажурного белого бюстгальтера и высоких гольфов такого же снежного цвета.



Артистка явно хорошо проработала кадр с фотографом. Девушка заняла выгодный ракурс, разместившись на высоком стуле. Варнава целомудренно свела стройные ножки и скромно сложила руки на коленках. Разумеется, такая поза прилежной школьницы ярко контрастирует с максимально откровенным нарядом красотки.





Впрочем, как бы там ни было, публика пришла в восторг от возможности полюбоваться крепкими бедрами их любимицы, а также задорно выглядывающей из-под роскошного нижнего белья грудью. Екатерину засыпали восторженными комментариями – в свои 38 лет звезда выглядит, как молодая девушка.

