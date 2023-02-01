Главная патриотка России накинулась на Шамана за странную выходку

Артистка недоумевает из-за поведения певца

Стремительно набирающий популярность российский певец Ярослав Дронов, больше известный публике по звучному псевдониму Шаман, в последнее время находится под пристальным вниманием журналистов и общественности. На одну его недавнюю выходку на концерте обратила внимание Яна Поплавская.



Известная российская актриса славится своей патриотической позицией и не раз резко высказывалась против звезд, которые отказались поддержать наше государство в тяжелый момент после старта специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. Шаман (как такой же представитель патриотического крыла шоу-бизнеса) Поплавскую не раздражает, однако некоторые его выходки серьезно удивляют актрису.



Знаменитость поделилась своими впечатлениями по поводу увиденного на видеоролике с одного из концертов Дронова. Молодой человек в какой-то момент решил освободить руки от микрофона и засунул его себе спереди в штаны. Мужчина с оттопыренными в интересном месте штанами и торчащим оттуда микрофоном выглядит весьма пикантно.



Поплавскую эпатажный и достаточно вульгарный поступок разочаровал. В социальных сетях она отметила, что людям очень нравятся патриотические песни Шамана, а такое странное поведение "идет вразрез с тем, как большинство воспринимают его творчество".





Яна призвала коллегу по сцене вести себя более прилично, впрочем, аккуратно подчеркнула, что не собирается никому навязывать свое личное мнение.

