Певцов решил отправить 15-летнего сына в монастырь

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Звезда "Бандитского Петербурга" Дмитрий Певцов поведал о своем сыне Елисее, поведав по просьбе Бориса Корчевникова о способах воспитания пятнадцатилетнего подростка.
Дмитрий признался, что постоянно говорит с сыном на самые сложные темы – включая происходящие события на Украине. Актер невероятно горд: наследник учился в кадетской школе и воспитывался на советской классике. Без этих факторов сформировать из сына патриота весьма непросто.
"Мне кажется, что 15 у него сформировано правильное отношение к стране и к миру", – высказался актер.
Дмитрий добавил, что не на последнее место ставит и физическое развитие сына. По росту тот практически догнал отца и способен за подход сделать двадцать подтягиваний на турнике. А еще ходит в воскресную школу, постигая православие. В скором времени отправится вместе с другими воспитанниками в Псково-Печерский монастырь.
"Завидую... Тоже хочу туда, сам давно не был", – делится актер.
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