Певцов решил отправить 15-летнего сына в монастырь

Певцов решил отправить 15-летнего сына в монастырь
Дмитрий Певцов. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Актер безмерно гордится своим одухотворенным наследником

Звезда "Бандитского Петербурга" Дмитрий Певцов поведал о своем сыне Елисее, поведав по просьбе Бориса Корчевникова о способах воспитания пятнадцатилетнего подростка.

Дмитрий признался, что постоянно говорит с сыном на самые сложные темы – включая происходящие события на Украине. Актер невероятно горд: наследник учился в кадетской школе и воспитывался на советской классике. Без этих факторов сформировать из сына патриота весьма непросто.

"Мне кажется, что 15 у него сформировано правильное отношение к стране и к миру", – высказался актер.

Дмитрий добавил, что не на последнее место ставит и физическое развитие сына. По росту тот практически догнал отца и способен за подход сделать двадцать подтягиваний на турнике. А еще ходит в воскресную школу, постигая православие. В скором времени отправится вместе с другими воспитанниками в Псково-Печерский монастырь.

"Завидую... Тоже хочу туда, сам давно не был", – делится актер.


Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Артемовск взят в оперативное окружение

Российские бойцы успешно выполняют поставленные задачи

Втягивают в конфликт: НАТО нашла неожиданного "врага" России

Альянс стремится дестабилизировать все мировое пространство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей