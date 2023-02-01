Певцов решил отправить 15-летнего сына в монастырь

Актер безмерно гордится своим одухотворенным наследником

Звезда "Бандитского Петербурга" Дмитрий Певцов поведал о своем сыне Елисее, поведав по просьбе Бориса Корчевникова о способах воспитания пятнадцатилетнего подростка.

Дмитрий признался, что постоянно говорит с сыном на самые сложные темы – включая происходящие события на Украине. Актер невероятно горд: наследник учился в кадетской школе и воспитывался на советской классике. Без этих факторов сформировать из сына патриота весьма непросто.

"Мне кажется, что 15 у него сформировано правильное отношение к стране и к миру", – высказался актер.

Дмитрий добавил, что не на последнее место ставит и физическое развитие сына. По росту тот практически догнал отца и способен за подход сделать двадцать подтягиваний на турнике. А еще ходит в воскресную школу, постигая православие. В скором времени отправится вместе с другими воспитанниками в Псково-Печерский монастырь.

"Завидую... Тоже хочу туда, сам давно не был", – делится актер.



