"Сколько секса": Бородина томно сжала оголенную грудь с кокетливым соском

"Сколько секса": Бородина томно сжала оголенную грудь с кокетливым соском
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Роскошное тело звезды взбудоражило публику

Знаменитая российская телеведущая Ксения Бородина по сравнению со своими коллегами не часто радует публику откровенным контентом. Однако, когда красотка решается на такой шаг, весь интернет пребывает в восторге. Откровенная свежая фотография знаменитости заставила публику ахнуть.

Звездная телеведущая решила поделиться эротическим снимком в прозрачной кофточке. Практически невидимая сеточка лишь отчасти прикрывает грудь любимицы публики. Не сложно догадаться: дизайн наряда предполагает, что его хозяйка в таком виде отправится на романтический вечер. Томное выражение лица Бородиной также подтверждает эту версию.

Впрочем, разгадать реальные планы знаменитой телеведущей сложно. Поэтому публике остается любоваться ее роскошным телом. Дабы соблюсти нормы приличия, Бородина кокетливо прикрыла выглядывающий из-под кофточки сосок милыми сердечками. Однако от этого уровень сексуальности фотографии не пострадал.



В комментариях красотку засыпали восторженными комплиментами. Мужчины признаются, что многое отдали бы, чтобы иметь возможность наслаждаться красотой Ксении. Как известно, Бородина – завидная невеста, недавно она со скандалом развелась с блогером Курбаном Омаровым.

"Сколько секса", "Бородина – красотка", "Ксения, выглядите восхитительно", – пишут в социальных сетях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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