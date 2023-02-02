"Рыдает днями и ночами": как живется предавшей Родину Хаматовой

"Рыдает днями и ночами": как живется предавшей Родину Хаматовой
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка прочно обосновалась в Прибалтике

В сфере российского шоу-бизнеса произошли тектонические перемены после старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Оказалось, что среди любимцев публики не мало тех, кто выступает резко против Кремля и готов всеми силами поддерживать киевский режим. О том, как живется на чужбине предательнице Чулпан Хаматовой порассуждали российские знаменитости.

Известная российская актриса спешно собрала вещички и свалила за рубеж после того, как был дан старт спецоперации по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Хаматова резко осудила решение наших властей и уехала на ПМЖ в Прибалтику. Однако там ее судьба сложилась не лучшим образом.

Это в нашей стране Чулпан была одной из ведущих актрис и получала за свою работу огромные деньги. На Западе опальная русская звезда особо никому не нужна. По мнению известной российской певицы Натальи Сенчуковой, сейчас Хаматова находится в очень подавленном психологическом состоянии и регулярно орошает подушку слезами.

"Хаматова, наверное, уже рыдает днями и ночами, потому что понимает – все, крах всему", – рассуждает исполнительница.

Более того, недавно Хаматова и вовсе объявила, что планирует завязать с актерской карьерой. Судя по всему, моральное состояние звезды оставляет желать лучшего.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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