Шукшина жестко припечатала Губерниева за скандальную выходку

Позиции двух звезд оказались диаметрально противоположными

Знаменитая российская актриса Мария Шукшина славится пророссийской позицией и не стесняется жестко выражать свои мысли. Знаменитость устроила публичный скандал с известным комментатором Дмитрием Губерниевым.



Звезду вывело из себя заявление ведущего о том, что несмотря на запрет выступать под российским триколором и гимном родной страны, спортсменов нужно отправлять на международные соревнования, ведь самое главное – выступить.



Шукшина придерживается абсолютно других ценностей. Для нее, в первую очередь, важно сохранить собственную честь и проявить патриотизм. В социальных сетях Губерниев весьма эмоционально высказался о тех, кто не поддерживает выступление атлетов под нейтральным флагом. Таких людей Дмитрий считает "дубинами стоеросовыми" и "пнями горелыми".



По мнению Шукшиной, "истерика" комментатора связана с тем, что он потерял возможность кататься по миру и комментировать крупные спортивные мероприятия. Мария иронично отметила, что очень сочувствует Дмитрию, который лишился крупных гонораров, но готов на все ради собственных корыстных интересов.

