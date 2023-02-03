Шукшина жестко припечатала Губерниева за скандальную выходку

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Знаменитая российская актриса Мария Шукшина славится пророссийской позицией и не стесняется жестко выражать свои мысли. Знаменитость устроила публичный скандал с известным комментатором Дмитрием Губерниевым.
Звезду вывело из себя заявление ведущего о том, что несмотря на запрет выступать под российским триколором и гимном родной страны, спортсменов нужно отправлять на международные соревнования, ведь самое главное – выступить.
Шукшина придерживается абсолютно других ценностей. Для нее, в первую очередь, важно сохранить собственную честь и проявить патриотизм. В социальных сетях Губерниев весьма эмоционально высказался о тех, кто не поддерживает выступление атлетов под нейтральным флагом. Таких людей Дмитрий считает "дубинами стоеросовыми" и "пнями горелыми".
По мнению Шукшиной, "истерика" комментатора связана с тем, что он потерял возможность кататься по миру и комментировать крупные спортивные мероприятия. Мария иронично отметила, что очень сочувствует Дмитрию, который лишился крупных гонораров, но готов на все ради собственных корыстных интересов.
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