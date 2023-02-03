Спасти любой ценой: медики решили ампутировать Костомарову конечности

У фигуриста отмирают ткани

Хирурги решили ампутировать российскому фигуристу Роману Костомарову пальцы ног. По некоторым данным, операция будет проведена в ближайшее время. Медики продолжают бороться за остальные конечности – Костомаров может лишиться пальцев рук, сообщает Mash

Согласно приведенным данным, гангрена распространяется уже на пальцах нижних конечностей. В настоящее время жизнь фигуриста поддерживает аппарат ИВЛ. Роман дышит через трахеостому.

Вот уже третью неделю Роман находится в реанимационном отделении. Спортсмену диагностировали грипп с пневмонией и сепсисом. Некоторое время мужчину отключили от ЭКМО. В Коммунарке сообщают, что шанс сохранить конечности рук также невысок.

"Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий", — делятся источники для СМИ.

Спортсмен оказался в откровенно ужасающей ситуации: его доставили в больницу с подозрением на ковид. Тесты показали отрицательный результат. Однако в итоге была диагностирована двусторонняя пневмония. Медики считают, что легкие Романа были настолько ослаблены, что болезнь развивалась стремительно.

Спортсмена планируют направить на лечение в Германию.