Норкин взбесился в эфире "Места встречи" из-за поддержавшего противников СВО гостя

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Российский журналист Андрей Норкин вышел из себя, услышав о протестах некоторых соотечественников против специальной операции на Украине. В эфире "Места встречи" ведущий затеял спор с оппозиционером, поддерживающим протесты. Позиция последнего была такова: те кто выступают против СВО, доказывают, что "эти люди – не людоеды".
Норкина разозлила реплика гостя – журналист все принял на личный счет. Однако объяснять что-то ведущий устал – о чем и сообщил.
"Про то, кто был там, в Донбассе, кто не был, кто ходил на Аллею ангелов, или не ходил. Кто был в разрушенном кафе "Сепар", где Сашу Захарченко убили – а кто не был. И я, блин, "людоед"! Почему это?" – взбесился Андрей.
В итоге ведущий порекомендовал гостю "включить мозги" и поинтересоваться историей происходящего – в иных случаях человеку лучше всего отсиживаться дома "и варить пельмени".
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