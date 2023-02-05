По указу Кремля: почему шоу Шейнина навсегда убрали из эфира

Ведущий, впрочем, без работы не остался

Сетка российского телевещания с февраля 2022 года серьезно изменилась – только в последнее время снова начали показывать развлекательные проекты, от которых после старта СВО временно отказались из-за неуместности. Однако подобное на федеральных каналах происходит не впервые. Похожая ситуация складывалась еще в 2017-ом, когда руководители российского ТВ готовились к президентским выборам в 2018-ом.

Тогда стало известно, что авторское шоу Артема Шейнина "Первая студия" внезапно ушло в отпуск. Вместо этого стали показывать "На самом деле", которое тогда вел Дмитрий Шепелев. Сперва поговаривали, что это временная мера на лето, а с сентября показы возобновятся. Но позже источники, близкие к руководству канала, стали рассказывать, что Эрнст задумал масштабную реорганизацию эфирного показа.

Тогда как раз с "Первого" ушли Александр Олешко, Андрей Малахов, Тимур Кизяков и Юлия Меньшова. Сообщалось, что убрать могут даже передачи "Давай поженимся", "Модный приговор" и "Контрольная закупка". К слову, большинство из них до 2023 года так и не дожили.

"Запрос на обновление телеконтента "Первого" поступил из "кремлевских кабинетов"", – указывали источники, близкие к руководству канала.

Еще в 2017-ом году говорили, что "Первый канал" начнет делать большой упор на политическую тематику. А все передачи, которые не выйдет подстроить под новую повестку, придется ликвидировать.

После закрытия "Первой студии" в соцсетях зрители даже стали возмущаться, почему шоу больше не показывают. Самые активные даже создали петицию, чтобы вернуть программу Шейнина в эфир, но голосов собрали мало, и никакого эффекта это не возымело.