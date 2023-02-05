Страшный диагноз довел Волочкову до истерики: жить осталось недолго

Звезде вынесли приговор

Недавно в Сети появилась заметка некого блогера, который предположил, что Анастасия Волочкова уже давно страдает от ВИЧ и цирроза печени. К такому выводу он пришел из-за внешнего вида звезды. Также, по его словам, артистка "стала посмещищем" и "дискредетировала балет".

"Говоришь, "к своим людям ходишь анализы задавать"? Ну расскажи ******** про свой ВИЧ статус! Это ооооочень интересно!", – писал он в Сети.

Балерина отреагировала на выпад в свой адрес. Она отметила, что давно привыкла к интересу вокруг ее личной жизни – людей вечно интересует, что она ест и пьет. Теперь же публика обсуждает ее анализы.

"Если бы этот чел жил в России, а не оказался трусом и ********* (идиотом, дураком – прим. ред.), я бы на него в суд подала", – заявила звезда.

При этом, говоря о слухах вокруг ее диагноза, Волочкова не смогла скрыть истерики – она громко и разрывно смеялась, рассуждая об откровениях в Сети о ее персоне. Видео оказалось в распоряжении "Пятого канала".

Знаменитости и поклонники часто говорят, что артистка страдает от алкогольной зависимости. Анастасия, в свою очередь, наличие пагубной привычки отрицает. По ее словам, выпить она любит – особенно хороший алкоголь, но в рамках нормы.

Однако эксперты сходятся во мнении, что если слухи внезапно подтвердятся, то пациентам с такими диагнозами, как правило, жить остается недолго.