Фигура телеведущей поражает воображение

Одна из главных звезд "Первого канала", телеведущая Екатерина Андреева, по мнению многих поклонников, сумела разгадать секрет вечной молодости. На шестом десятке красотка может похвастаться идеальным внешним видом и стройной подтянутой фигурой.



Новый кадр с любимицей публики в главной роли произвел настоящий фурор в интернет-пространстве. Екатерина Андреева поделилась снимком, на котором тренируется с помощью спортивных лент и специального металлического тренажера.



Как известно, телеведущая много времени уделяет своему внешнему виду. Знаменитость частенько прибегает к разным косметологическим ухищрениям народов мира. Также Андреева много занимается спортом. Для очередной прокачки собственного тела Екатерина выбрала весьма соблазнительный костюм.



Артистка облачилась в облегающие брючки и кофточку. Плотная ткань туго обтянула звездную фигуру Андреевой. Благодаря выгодному ракурсу особое внимание публики привлекли подтянутые ягодицы знаменитости. Хорошо натренированные мышцы явно выделяются на общем фоне.





Интернет-пользователи пришли в восторг от внешнего вида Андреевой. Ее прокаченные ягодицы и общий тонус тела вызвали зависть женской половины подписчиков телеведущей.

