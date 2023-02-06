"Стыд потеряли": сочная грудь Нетребко в кружевах взбудоражила публику

"Стыд потеряли": сочная грудь Нетребко в кружевах взбудоражила публику
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица решила похвастаться "ложбинкой греха"

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства некоторые наши звезды решили осудить действия Кремля, чтобы закрепиться на чужбине. Среди таких артистов оказалась Анна Нетребко. Поступок оперной певицы вывел из себя многих граждан нашей страны, что, впрочем, не мешает им любоваться женской красотой дивы.

Стоит отметить, что и на шестом десятке певица выглядит весьма привлекательно. Знаменитая артистка решила показать поклонникам, чем богата, и бесстыже выложила в социальные сети эпатажный кадр с полуоголенной грудью.

51-летняя артистка с нескрываемым восхищением рассматривает свое тело в огромном зеркале в пол. При этом на знаменитости явно не хватает некоторых элементов одежды. Так, модный черный пиджак надет прямо на эротичный кружевной бюстгальтер.

Анна явно наслаждается тем, как выглядит. Певица изящно приподняла черные локоны и томно смотрит в сторону от камеры. Стоит отметить, что далеко не все поклонники Нетребко поддержали ее решение поделиться пикантным контентом. Некоторым кажется, что статус оперной певицы не подразумевает подобного рода фотографии.

Фото: соцсети

"Совсем стыд потеряли!", "Анна соблазняет всем своим естеством", "Азербайджанская родня мужа от стыда не провалилась еще?", "Анна, вы выглядите роскошно", – разошлись во мнениях интернет-пользователи.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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