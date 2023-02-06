"Все стены в крови": дочь Шукшиной поведала о безумных драках матери с мужем

"Все стены в крови": дочь Шукшиной поведала о безумных драках матери с мужем
Мария Шукшина. Фото: Natalya Loginova/www.globallookpress.com
С родительницей спортсменка до сих пор не общается

Российская актриса Мария Шукшина встретила супружеское счастье во второй раз с Алексеем Касаткиным, которому родила сына Макара. Однако у пары, как оказалось, хватало драм. Старшая дочь звезды Анна Трегубенко поведала, что мама часто дралась с супругом.

К слову, Анна считает, что отсутствие материнской ласки и жесткое воспитание привело к тому, что дочка решила превратиться в качка. Родительница постоянно проявляла жесткость – так уж вышло, что дальше Анна "накачала" себе натуральный стержень. Однако Трегубенко божится, что никогда не проявляет такого отношения с мужчинами, как мать – мол, та никогда не проявляла мягкости в принципе.

"Я момню их ссоры с Касаткиным. Дом трясся, все ходуном ходило. Они натурально дрались! Утром просыпаюсь, а вся стена в крови", – делится в эфире "Секрета на миллион" бодибилдерша.

Анна заявила, что такое происходило дома чуть ли не на постоянной основе. С матерью она не общается уже больше года.

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