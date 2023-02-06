Норкина публично унизили в эфире "Места встречи" из-за критики "Сармата"

Однако ведущий привел все аргументы против гостя

Российский музыкальный исполнитель Денис Майданов разнес телеведущего Андрея Норкина, который осмелился раскритиковать его песню. Певец заявил, что за журналистом якобы водится воровство чужих хитов.

Майданов выступил в качестве гостя в передаче Норкина "Место встречи", где разнес автора программы за то, что тому не очень понравилась песня "Сарматушка". Андрей, мол, заявлял в предыдущих эфирах, что песня будто пропагандирует ядерную войну. Майданова такая формулировка категорически не устроила. А потому, решил музыкант, Норкин мог просто в сюжете произнести чужие слова – в которых не потрудился разобраться сам.

Федеральный канал, добавил негодующий певец, ориентируется на "мнение какого-то редактора, который вложил это в уста". Майданов же считает, что никакой ядерный конфликт не пропагандировал – тот просто "воспевал силу русского оружия".

Норкин в ответ заявил, что никто ничего не утверждает – журналистика всегда на кого-то ссылается. Она лишь цитирует и приводит самые разные точки зрения и не является автором мнений – во всяком случае, это касается "Места встречи".