Артист прилюдно обидел певицу

В последнее время развлекательные телепрограммы постепенно начинают возвращаться на голубые экраны. Несмотря на тяжелую обстановку в мировом пространстве, людей снова привлекает увеселительный контент. При этом заскучавшие по работе звезды готовы сделать все для того, чтобы удивить зрителей. Жесткие разборки на очередном телешоу устроили знаменитые российские исполнители Николай Басков и Лариса Долина.



"Золотой голос" нашей страны, один из главных патриотов России решил, что имеет полное право подтрунить над маститой коллегой. Любопытный инцидент произошел на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе". Судя по всему, у Баскова было игривое настроение, и он решил немного поимпровизировать.



Любимец российской публики обратил внимание, что конкурс заблистал бы новыми красками, если бы в нем соревновались опытные певцы. Однако, по какой-то причине в это же время Басков решил залепить пощечину Долиной. Неожиданно певец объявил, что Ларисе стоит смириться с выигрышем и покинуть тройку лидеров, так как третье место уходит певице Любови Успенской.



Разумеется, такой выпад должен был серьезно обидеть исполнительницу хита "Погода в доме". Впрочем, можно предположить, что артисты частенько обмениваются любезностями и привыкли подкалывать друг друга на потеху публике.

