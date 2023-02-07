Плюнувшая в Россию звезда СТС получила оплеуху от Татьяны Васильевой

Плюнувшая в Россию звезда СТС получила оплеуху от Татьяны Васильевой
Татьяна Васильева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действия некоторых артистов приводят в бешенство их коллег

Старт специальной военной операции по демилитаризации украинского государства стал настоящим водоразделом для многих отечественных знаменитостей. Внезапно оказалось, что далеко не все артисты являются патриотами своей страны. Так, знаменитый актер театра и кино Дмитрий Назаров четко обозначил свою позицию и резко раскритиковал решение российских властей встать на защиту двух республик Донбасса. Его поступок привел в бешенство известную советскую актрису Татьяну Васильеву.

Стоит отметить, что Назаров был настоящим любимцем публики. Он блистал в популярном у российского зрителя телесериале "Кухня" на канале СТС. Также Дмитрий выступал на сцене МХТ имени Чехова, впрочем, после ряда антироссийских высказываний, он был уволен из культурного учреждения.

Теперь с разгромной тирадой в адрес отступника выступила звезда культовых советских кинолент "Моя морячка", "Переступить черту" и других Татьяна Васильева. Актриса искренне не может понять, по какой такой причине Дмитрий озлобился на родное государство и позволяет себе столь нелестные выпады в адрес властей, учитывая прекрасные условия, в которых ему довелось работать.

"Это какой-то бездарный лай каких-то собачонок, озлобленных неизвестно на что. В чем его ущемили? Откуда такая вот неистовая ненависть?" – не может понять любимица публики.

Васильева также подчеркнула, что чувствует себя настоящей патриоткой страны и, если бы позволял возраст, сама бы отправилась на фронт помогать.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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