Беременная жена Прилучного призналась в своей пагубной привычке

Избавиться от зависимости у звезды не получается

Беременная супруга Павла Прилучного, российская актриса Зепюр Брутян призналась, что не может встретить день без крепкого ароматного кофе – как бы ни старалась, остановиться и прекратить употребление этого напитка не получается.

Зепюр призналась, что пытается исключить кофе из своего ежедневного рациона – увы, это пока что выше ее сил. Звезда даже обратилась к поклонникам: как те пытаются жить без кофе?

Не так давно Брутян вышла на публику в просторном платье и белых велосипедках – невооруженным взглядом стало понятно, что по непонятным причинам у актрисы появился животик. По Сети разлетелись слухи, что пара ждет пополнения в семье. Впрочем, оба упорно пытаются сохранить молчание из-за прибавления.