Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Беременная супруга Павла Прилучного, российская актриса Зепюр Брутян призналась, что не может встретить день без крепкого ароматного кофе – как бы ни старалась, остановиться и прекратить употребление этого напитка не получается.
Зепюр призналась, что пытается исключить кофе из своего ежедневного рациона – увы, это пока что выше ее сил. Звезда даже обратилась к поклонникам: как те пытаются жить без кофе?
Не так давно Брутян вышла на публику в просторном платье и белых велосипедках – невооруженным взглядом стало понятно, что по непонятным причинам у актрисы появился животик. По Сети разлетелись слухи, что пара ждет пополнения в семье. Впрочем, оба упорно пытаются сохранить молчание из-за прибавления.
В попытке сохранить гегемонию американцы ни перед чем не остановятся