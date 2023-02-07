"Больше не играю в брачные игры": Успенская накинулась на "бездарных мужчин"

"Больше не играю в брачные игры": Успенская накинулась на "бездарных мужчин"
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
После пережитого у звезды сплошь разочарование в сильном поле

68-летняя российская исполнительница Любовь Успенская больше всего жалеет о потраченном времени, которое она тратила на "бездарных мужчин". Так звезда оценивает свою жизнь в браке. А после череды неудач поклялась себе, что больше не позволит личной жизни мешать своей профессиональной карьере.

"Я больше не участвую в брачных играх. Я обручилась со сценой навсегда", – высказалась певица.

В своей богатой дискографии звезда не может выделить ни одной самой лучшей песни – все по-своему прекрасны. Люба уверена, что она не из калибра артистов, к которым на всю жизнь намертво прилипает одна определенная песня, ведь хитов у нее великое множество.

Звезда также призналась, что покинула Штаты и вернулась назад, в Россию, вовсе не случайно – так распорядилась судьба. Иными словами, дома ей сделали выгодное предложение, от которого звезда не стала отказываться. Да и сама Люба, к слову, все мечтала увидеть Родину. Собиралась приехать на пару дней – а осталась уже навсегда.

Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
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