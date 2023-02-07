Украинка Соколовская опозорилась в эфире "Время покажет" после спора о Донбассе

Гостью из Киева вывели на чистую воду

Украинская журналистка Янина Соколовская, которую продюсеры зовут в эфиры российских ТВ шоу для рейтингов и поддержания градуса, опозорилась, пытаясь оправдать угрозы в адрес жителей Донбасса.

Гостья решила поспорить с ведущим программы Анатолием Кузичевым. Тот обсуждал с остальными приглашенными тактику, которую Запад давно практикует, если появляется новость о жертвах среди мирного населения – трагедии, главным образом, Штаты и Европа видят исключительно по свою сторону баррикад. На остальные же не обращают ровным счетом никакого внимания.

Кузичев напомнил, как экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что дети Донбасса будут массово отсиживаться в подвалах. Соколовская в ответ заявила, что цитату вырвали из контекста, а конфетный олигарх имел в виду совершенно другое.

"Это выдернутая цитата: "Если Донбасс не перестанет воевать, то наши дети будут учиться в школах, а дети Донбасса будут сидеть в подвалах", – решила возмутиться Соколовская.

Однако политолог Владимир Корнилов напомнил, что у цитаты имеется несколько другой конец – Соколовская опустила одно предложение, чего хватило для того, чтобы все звучало совершенно иначе.

"И так мы победим", – добавил Порошенко. Конец цитаты. Цитируйте до конца и не выдумывайте", – осадил Корнилов гостью.