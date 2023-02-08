Приказом сверху: за что Леонтьева выгнали с телевидения

Приказом сверху: за что Леонтьева выгнали с телевидения
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Провокационные выходки артиста взбесили руководство

Сегодня знаменитый российский певец Валерий Леонтьев стал своего рода классиком отечественного шоу-бизнеса. Однако были времена, когда артист считался дерзким провокатором и поражал своими эпатажными выходками всю страну.

Ни для кого не секрет, что в советский период на телевидении во всю мощь работала цензура. Когда записи с дикими плясками Леонтьева в облегающих костюмах дошли до начальника Гостелерадио Советского Союза Сергея Лапина, он потребовал разобраться со скандальным артистом.

Подробностями печальной вехи из истории Леонтьева поделилась известный советский диктор Анна Шатилова. Знаменитость рассказала, что Лапин одним росчерком пера заставил убрать Леонтьева из "Голубого огонька" и некоторых других передач.

Высокопоставленный госслужащий был уверен, что подобного рода непотребное поведение на голубых экранах может самым губительным образом сказаться на советском человеке. Во времена СССР считалось, что телевидение хотя бы отчасти должно нести воспитательную функцию. Именно поэтому дерзкий Леонтьев был неугоден государству.

Впрочем, как известно, спустя некоторое время артист сумел добиться небывалого успеха и стал одним из самых востребованных певцов в нашей стране. К слову, сейчас он прекрасно обустроился за границей и живет на широкую ногу.

Источник: Звезда ✓ Надежный источник
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