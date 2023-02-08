Почему Билана и Агутина вышвырнули с "Первого канала"

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СМИ сообщили, что "Первый канал" намерен продолжить снимать шоу "Голос", несмотря на все возникающие трудности. Сперва были проблемы с правами на передачу, поскольку они принадлежат западной компании – те отказывались предоставлять разрешение на показ российским вещателям. Однако каким-то образом эту проблему удалось решить.
Следом возникли трудности с Дмитрием Нагиевым, который был бессменным ведущим шоу. Он отказался от дальнейшей работы в проекте, объяснив все усталостью от подобных съемок. На его место поставили Ларису Гузееву и Яну Чурикову.
Последним шагом к началу нового сезона стал подбор жюри. Руководству "Первого" пришлось почистить ряды, убрав спорных артистов. Ими оказались Дмитрий Билан и Леонид Агутин, которые напрямую не высказывались о конфликте на Украине, но делали небольшие намеки, что относятся к этому без одобрения. Их заменили на Владимира Преснякова и Антона Беляева. При этом Полина Гагарина и Баста свои места сохранили.
Однако продюссер Павел Рудченко считает, что вряд ли Билана и Агутина вышвырнули с "Первого канала" из-за неоднозначной политической позиции. По его мнению, руководство просто старается внести в шоу что-то новое.
"Возможно, рейтинги хотят увеличить, проект вывести на новый уровень. Столько сезонов прошло – нужно что-то изменить", – подытожил он.
Шоу "Голос" выходит на телеканале с 2012-го года. С 2014 стали показывать детский вариант конкурса, а еще четыре года спустя запустили шоу, где участвуют люди старше 60 лет.
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