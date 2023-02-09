Бывший муж объявил Климовой алиментную войну

У экс-пары разгорелся смертельный спор на миллионы

Не так давно актер Игорь Петренко погасил свой гигантский долг в несколько миллионов перед экс-супругой Екатериной Климовой. Однако не все устроило Игоря: мужчина решил пересмотреть условия выплат алиментов, для чего и подал иск в суд.

Вероятно, считают СМИ, у Петренко возникли существенные финансовые проблемы, если он скопил немалые долги перед бывшей супругой. До этого он выплачивал Климовой алименты на двоих сыновей. Прямо перед 2023 годом актер выплатил бывшей больше 6 млн рублей – приставы уже собирались вынести запрет на перемещение мужчины, которому запретили выезжать из РФ. Перед Екатериной у Петренко остался долг лишь в 56 тысяч рублей.

Теперь же артист пытается снизить размер алиментов. Основание для иска – договор, заключенный между бывшей парой в 2015 году - исключает новые обязательства, появившиеся у мужчины позднее. За семь лет у Петренко родились три дочери в браке с Кристиной Бродской.

Однако исковое заявление вернули автору – суд счел, что тот не стал соблюдать досудебный порядок урегулирования спора. То есть Петренко решал вопрос не мирным путем – не предложил бывшей свои условия.

Адвокат Сергей Жорин указывает, что принести свидетельства о рождении троих детей недостаточно. Так "прокалывались" многие селебрити. Закон с судебной практикой не считают такие обстоятельства достаточным основанием для снижения алиментов. Факт рождения ребенка не означает, что отец оказывает ему материальную поддержку. Это нужно доказать.