Бывший муж объявил Климовой алиментную войну

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Не так давно актер Игорь Петренко погасил свой гигантский долг в несколько миллионов перед экс-супругой Екатериной Климовой. Однако не все устроило Игоря: мужчина решил пересмотреть условия выплат алиментов, для чего и подал иск в суд.
Вероятно, считают СМИ, у Петренко возникли существенные финансовые проблемы, если он скопил немалые долги перед бывшей супругой. До этого он выплачивал Климовой алименты на двоих сыновей. Прямо перед 2023 годом актер выплатил бывшей больше 6 млн рублей – приставы уже собирались вынести запрет на перемещение мужчины, которому запретили выезжать из РФ. Перед Екатериной у Петренко остался долг лишь в 56 тысяч рублей.
Теперь же артист пытается снизить размер алиментов. Основание для иска – договор, заключенный между бывшей парой в 2015 году - исключает новые обязательства, появившиеся у мужчины позднее. За семь лет у Петренко родились три дочери в браке с Кристиной Бродской.
Однако исковое заявление вернули автору – суд счел, что тот не стал соблюдать досудебный порядок урегулирования спора. То есть Петренко решал вопрос не мирным путем – не предложил бывшей свои условия.
Адвокат Сергей Жорин указывает, что принести свидетельства о рождении троих детей недостаточно. Так "прокалывались" многие селебрити. Закон с судебной практикой не считают такие обстоятельства достаточным основанием для снижения алиментов. Факт рождения ребенка не означает, что отец оказывает ему материальную поддержку. Это нужно доказать.
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