Бежавший в Израиль Галкин* шокировал фанатов своей новой внешностью: фото

Бежавший в Израиль Галкин* шокировал фанатов своей новой внешностью: фото
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Что произошло с артистом, непонятно

Прошел практически целый год с момента отъезда звездного юмориста и иногаента Максима Галкина* из России. Шоумен колесит по странам и городам, чтобы обеспечить супруге Алле Пугачевой и детям безбедное существование, рассказывая попутно поклонникам в социальных сетях об изменениях в своей личной жизни.

Недавно Максим обратился к фанатам прямиком из Германии, анонсировав свой концерт. К слову, сразу узнать героя торжества на фотографии не удалось – по непонятным причинам артист решил перекраситься на закате пятого десятка лет.

Теперь Максим – классический блондин с золотыми локонами.

Фото: соцсети

*признан иноагентом решением Минюста

Источник: CTNews ✓ Надежный источник
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