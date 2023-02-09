Бежавший в Израиль Галкин* шокировал фанатов своей новой внешностью: фото

Что произошло с артистом, непонятно

Прошел практически целый год с момента отъезда звездного юмориста и иногаента Максима Галкина* из России. Шоумен колесит по странам и городам, чтобы обеспечить супруге Алле Пугачевой и детям безбедное существование, рассказывая попутно поклонникам в социальных сетях об изменениях в своей личной жизни.

Недавно Максим обратился к фанатам прямиком из Германии, анонсировав свой концерт. К слову, сразу узнать героя торжества на фотографии не удалось – по непонятным причинам артист решил перекраситься на закате пятого десятка лет.

Теперь Максим – классический блондин с золотыми локонами.

*признан иноагентом решением Минюста