Оскандалившийся Назаров вышел из себя и обругал россиян

Актер объявил хейтерам войнуу

После громкого увольнения из Московского художественного театра имени Чехова Дмитрий Назаров переживает жесткий хейт, обрушившийся на него за критику решений российского руководства. Артист выходит из себя, срываясь на пользователях социальных сетей.

Звезда "Кухни" внимательно читает сообщения, которые ему пишут фолловеры и хейтеры. Так, один мужчина решил съязвить на тему отъезда Назарова в другую страну. Пользователь заявил, что теперь "пошел чистый воздух".

К слову, Назаров решил изящно ответить стихотворением, посвященным озлобленному мужчине.

"Вы теперь довольны, исторгнув эту маленькую грязь? Я раньше пукал непроизвольно, теперь же буду, только вспомнив вас", – ответил в соцсетях Назаров.

Дмитрий Юрьевич отчалил с женой в Израиль, где будет выступать на концертах с песнями собственного сочинениями – а также баснями и стихами на русском и французском языках.