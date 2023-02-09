Оскандалившийся Назаров вышел из себя и обругал россиян

Оскандалившийся Назаров вышел из себя и обругал россиян
Дмитрий Назаров. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Актер объявил хейтерам войнуу

После громкого увольнения из Московского художественного театра имени Чехова Дмитрий Назаров переживает жесткий хейт, обрушившийся на него за критику решений российского руководства. Артист выходит из себя, срываясь на пользователях социальных сетей.

Звезда "Кухни" внимательно читает сообщения, которые ему пишут фолловеры и хейтеры. Так, один мужчина решил съязвить на тему отъезда Назарова в другую страну. Пользователь заявил, что теперь "пошел чистый воздух".

К слову, Назаров решил изящно ответить стихотворением, посвященным озлобленному мужчине.

"Вы теперь довольны, исторгнув эту маленькую грязь? Я раньше пукал непроизвольно, теперь же буду, только вспомнив вас", – ответил в соцсетях Назаров.

Дмитрий Юрьевич отчалил с женой в Израиль, где будет выступать на концертах с песнями собственного сочинениями – а также баснями и стихами на русском и французском языках.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
новости партнеров

Сделано громкое признание о теракте на "Северных потоках"

Журналисты выдали подробности расследования

Глава СВР Эстонии сделал резкий выпад в сторону России

Разведчик объяснил, зачем Запад затягивает конфликт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей