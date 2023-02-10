"Ей больше заботила красота": на звезду "Уральских пельменей" накинулись экс-коллеги

Михалкову до сих пор вспоминает прежний коллектив

В 2019 года звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова решила вдруг покинуть коллектив, сообщив, что желает строить собственную карьеру. Ходили, однако, слухи, что в сольное плавание красотка решила отправиться из-за разладов внутри коллектива.

Комедийная артистка Ксения Корнева помнит время, когда Михалкова еще выступала в "Пельменях". Михалкова ей запомнилась – яркая и красивая женщина, которая, скорее, была больше тронута собственной внешностью, чем программой.

"Возле зеркала больше времени проводила, чем остальные все. Мы занимались репетицией", – вспоминала Ксения.

Михалкова в целом держалась на дистанции от коллег. Илана Юрьева рассказывала, что после ухода Юлия ни с кем не общалась из прежнего коллектива.