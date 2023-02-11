Поведение Высоцкой на шоу обернулась скандалом: люди в шоке

У зрителей появилась масса претензий у телеведущей

Передача "Едим дома" выходит в эфир с 2003 года – она стала популярной благодаря непосредственной манере общения со зрителем Юлии Высоцкой. Проект оказался настолько успешным, что по количеству выпусков может тягаться только со "Смаком". Однако в последнее время россияне стали все чаще высказывать недовольство программой.

Больше всего им не нравится поведение телеведущей. Они считают, что даже спустя 20 лет Высоцкая так и не научилась прилично готовить, а ее выходки на кухне и вовсе возмущают – к примеру, она регулярно, по их словам, трясет распущенными волосами над едой, и смотреть на это неприятно. Также многие недовольны тем, что артистка оставляет за собой кучу грязи и разбрасывает еду по столу.

Других возмущает, что в шоу стало слишком много рекламы, а Высоцкая рассказывает людям о качестве продуктов, которые стоят в магазинах недешево. Некоторые утверждают, что еда по рецептам ведущей – только перевод денег и пищи.

"Щебетание Юли просто раздражает, когда она расхваливает используемые продукты. Люди у которых есть средства, не будут колупаться с ее рецептами, а просто сходят в ресторан и вкусно поедят. Средний класс, по достатку, просто этого себе позволить не может",

– пишут зрители.