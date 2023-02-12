Несмотря на скандальные заявления, незалежная продолжает блистать на экранах

Недавно известная украинская журналистка Янина Соколовская оказалась в центре скандала. Стоит отметить, что украинка постоянно позволяет себе провокационные высказывания в адрес властей России, в особенности по ситуации в Донбассе. Однако незалежную никто не убирает с российских каналов. Почему дело складывается таким образом, объяснил известный политолог Сергей Марков.



Некоторое время назад в информационном пространстве активно обсуждали ситуацию, которая произошла в эфире популярной политической программы "Время покажет". Там Янина, не моргнув глазом, начала оправдывать бесчинства украинских боевиков на территории Донбасса. Телеведущий осадил украинку, однако некоторым зрителям этого показалось мало – Соколовскую требуют убрать из эфиров.



Впрочем, руководство Первого канала не торопится идти на такой решительный шаг. Как пояснил Марков, дело в том, что начальники "первой кнопки" преследуют корыстные цели. Именно скандалы во время телепередач и громкие разборки помогают каналу поднять рейтинги. В связи с этим даже такую токсичную журналистку держат в эфире.

"Первый канал пытайтесь играть на негативе", – пояснил политолог.

