"Сиси отпад": Самбурская распахнула рот и вывалила огромную грудь – откровенные фото

"Сиси отпад": Самбурская распахнула рот и вывалила огромную грудь – откровенные фото
Анастасия Самбурская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.http://globallookpress.com
Артистка с удовольствием похвасталась выдающимися формами

Известная российская актриса Анастасия Самбурская заслуженно считается одной из самых красивых звезд шоу-бизнеса. Любимица публики бдительно следит за состоянием своего тела и много времени проводит в спортивных залах. Такое упорство дает отличные результаты – внешности звезды завидуют многие молодые девушки. Кроме того, природа не обделила артистку естественной красотой.

Так, Самбурская может похвастаться роскошной формой груди. При этом над актрисой не пришлось колдовать пластическим хирургам – аппетитные округлости достались Анастасии от природы. Стоит отметить, что актриса хорошо осознает силу своей привлекательности и не стесняясь пользуется женской красотой.

Недавно звезда нашумевшего в свое время телесериала "Универ" выложила в интернет-пространство пикантную фотографию с полуоголенной грудью.  Помимо прочего, Самбурская отличается острым язычком и в карман за словом не лезет.

Одна из подписчиц решила поинтересоваться у звезды, как можно смириться с небольшим размером груди. Разумеется, такие проблемы Анастасии чужды, о чем она прямо заявила, сопроводив ответ красноречивой фотографией с томно приоткрытым ртом и вываленной на всеобщее обозрение объемной грудью.

"Сиси отпад!", "Анастасия, как всегда, красотка", "Роскошная фигура", – пишут комментаторы в социальных сетях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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